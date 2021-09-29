В Казахстане поезд сбил женщину

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области грузовой поезд сбил 26-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ДЧС по региону.

От полученных травм девушка умерла на месте. При каких обстоятельствах произошла трагедия, не уточняется.

Отмечается, что начато досудебное расследование по статье 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В пресс-службе также сообщили о нарушении движения поездов.

"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия", - добавили в ведомстве.