Цена газа в Европе превысила планку в $1050

Цена на газ в Европе перевалила за $1050 за 1 тыс куб м. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе нидерландского TTF в 18:13 по московскому времени достигла рекордных $1064.

Прошлый максимум был достигнут во вторник - выше $1040 за 1 тыс куб м, передает РИА Новости.

Напомним, что этим утром торги начались примерно с $955, демонстрируя в течение дня устойчивый рост