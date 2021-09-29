Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы РФ в пользу Хасанова
Руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Рамазан Афашагов сообщил об отказе главы Адыгеи Мурата Кумпилова от мандата депутата Государственной Думы восьмого созыва.
Напомним, что Кумпилов возглавлял на выборах в Госдуму региональный список партии "Единая Россия".
"Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы", - сказал собеседник ТАСС. Он также уточнил, что мандат был передан Мурату Хасанову (второй в списке региональной группы кандидатов).
Вестник Кавказа
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