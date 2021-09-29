Путин не заразился COVID-19 благодаря высокому уровню антител

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении высокого уровня антител к коронавирусу.

"У меня титры высокие, слава богу, пронесло ", - сказал Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он подчеркнул, титры находятся в диапазоне 15-16. "Целый день с инфицированным провел и не заболел", - добавил Путин.

Стоит отметить, что Эрдоган усомнился в высоком показателе, заявив, что его уровень антител превышает 1,1 тыс единиц. "Нет-нет, высокий. Они как-то по-разному считают, специалисты сказали, у меня высокий. Это разные подсчеты", - объяснил российский лидер.