ВС Турции ликвидировали в Сирии и Ираке трех террористов

Турецкие военные нейтрализовали одного террориста Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и двух боевиков YPG в Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что террорист РПК был ликвидирован бойцами турецкого спецназа в рамках спецоперации Pence-Yildirim на севере Ирака, а двое боевиков YPG - в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, передает агентство Anadolu.