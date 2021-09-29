США нарастили запасы нефти за неделю на 4,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,6 млн баррелей, составив на 24 сентября 418,542 млн баррелей, проинформировали в Минэнерго США.

ТАСС отмечается, что опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения запасов на 2,15 млн баррелей.

В настоящее время декабрьский фьючерс на североморскую смесь нефтяную смесь Brent на Лондонской бирже ICE дорожал на 0,31%, до $78,59 за баррель, а нефть марки WTI продемонстрировала рост на 0,49%, до $75,64 за баррель.