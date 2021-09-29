Путин порекомендовал Эрдогану ревакцинацию "Спутником V"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что ревакцинировался от COVID-19.

"Я уже это сделал", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Владимир Путин, в свою очередь, предложил турецкому лидеру ревакцинироваться российским "Спутником V".

"Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, - "Спутником", - сказал глава государства.

Напомним, что в феврале текущего года Владимир Путин привился от COVID-19 как раз "Спутником V".