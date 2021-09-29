Жильцы дома на Ставрополье, где взорвался газ, начали возвращаться в квартиры

Жильцы дома в Изобильном Ставропольского края, где в понедельник произошел взрыв газа, начинаются возвращаться в свои квартиры, информирует пресс-служба губернатора.

Сообщается, что сегодня глава региона Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства края Романом Марченко. "Обсуждена ситуация в Изобильном, связанная с происшествием с газом в одном из многоквартирных домов. Пострадало 14 квартир, в которых проживают 32 человека. С сегодняшнего дня они начинают возвращаться в свое жилье", - приводит данные ведомства ТАСС.

Уточняется, что в пострадавших квартирах производится замена окон, устанавливаются новые двери. Кроме того, Владимиров дал поручение за счет бюджета оказать помощь в ремонте.