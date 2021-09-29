Житель Кубани убил пожилых супругов и поджег их дом

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего пожилую пару в Выселковском районе. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета Краснодарского края.

По данным следствия, вечером 27 сентября 36-летний мужчина перелез через забор, чтобы украсть металл из двора соседей. Однако хозяин дома увидел злоумышленника и вышел к нему во двор. Между мужчинами завязался конфликт, в результате которого 79-летний хозяин дома получил семь ножевых ранений. Столько же ударов ножом злоумышленник нанес 81-летней супруге хозяина дома. После инцидента мужчина заволок тела в дом и поджег здание, а затем скрылся с места преступления.

В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей. Уголовное расследование продолжается, передает РИА Новости.