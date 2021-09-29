В МВД России напомнили, что нелегальных мигрантов депортация

После 30 сентября нелегальных мигрантов могут удалить с территории России или применить к ним иные меры административного воздействия, напомнила начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Об этом она заявила на пресс-конференции в среду, отметив, что полиция в настоящее время ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.

Также она отметила, что для тех иностранцев, находящихся на территории страны легально после 30 сентября не изменится ничего.