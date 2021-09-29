Карабахский армянин рассказал, как примирить армян и азербайджанцев

С начала Второй карабахской войны прошел ровно один год. 27 сентября в Армении и Азербайджане был объявлен траур по погибшим. Понятно, что раны все еще свежи, но благо ужасы войны позади, и можно двигаться в сторону мира. Насколько мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко, корреспонденту “Вестника Кавказа” Камрану Гасанову рассказал историк, член правления Армяно-азербайджанской гражданской платформы Артур Агаджанов.