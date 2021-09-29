В Минобрнауки сообщили о том, что вузы не обязаны уведомлять о поездках представителей за рубеж

Российские вузы не обязаны информировать Министерство науки и высшего образования о поездках своих представителей за рубеж, сообщили в пресс-службе Минобрнауки, уточнив, что обязательное информирование касается только уже заключенных договоров с иностранными коллегами.

По словам представителя ведомства, для организаций предусмотрены обязательные требования по предоставлению информации только об уже заключенных договорах. "Соответственно, предоставление такой информации носит исключительно уведомительный характер и не предполагает получения каких-либо заключений или одобрений [разрешений] от Минобрнауки России или иного ведомства", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, что "Коммерсантъ" писал о том, что в соответствии с проектом правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве сотрудников научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, обяжут сообщать министерству о любых поездках за рубеж, которые запланированы в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями.