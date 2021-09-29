Мелия подтвердил возвращение Саакашвили в Грузию

Председатель партии "Единое национальное движение" и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действительно планирует прибыть 2 октября в страну.

"Никто не знает, будет ли это международный аэропорт Тбилиси или другой, но он приедет", - сказал Мелия.

При этом он подчеркнул, что на месте Саакашвили поступил точно так же. "Я бы сделал то же самое на его месте, и вы бы сделали то же самое на его месте", - цитирует председателя ЕНД "Грузия Online".

Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что 2 октября вернется в страну. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.