В Ингушетии футбольный матч завершился массовой дракой

Игроки футбольного клуба "Ангушт" из Ингушетии спровоцировали массовую потасовку после матча любительского чемпионата России против "Энергетика", сообщает пресс-служба Союза федераций футбола ЮФО.

Драка произошла в конце встречи. Главный арбитр Сергей Смирнов показал игроку ингушской команды Бекхану Алиеву красную карточку за оскорбления, из-за чего тот бросил снятый с руки бинт в помощника судьи. Затем несколько игроков команды избили Смирнова. Потасовка была остановлена правоохранителями.

Сразу после этого футболисты и болельщики "Ангушта" устроили драку с игроками "Энергетика".

В результате конфликта Алиева дисквалифицировали на два года, а Магомеда Балаева и Руслана Зязикова, которые напали на арбитра, лишили футбола на год. Остальных участников драки отстранили на шесть игр.