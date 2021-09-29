Rolls-Royce полностью перейдет на выпуск электромобилей

Компания Rolls-Royce объявила о переходе к 2030 году на выпуск электромобилей.

В сообщении, размещенном на сайте британского производителя автомобилей премиум-класса, говорится, что первый электромобиль Rolls-Royce - Spectre - появится на рынке в четвертом квартале 2023 года. Испытания должны начаться в ближайшее время, а общий пробег составит 2,5 млн км.

Как отметил генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, выпуском Spectre компания подтвердит планы "полного перехода к 2030 году на электромобили". "К тому времени Rolls-Royce больше не будет выпускать и продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - цитирует его ТАСС.