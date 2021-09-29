Кубанские строители будут возводить соцобъекты параллельно с жильем

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края сегодня приняли изменения в Градостроительный кодекс региона, согласно которым застройщики не получат разрешения на возведение многоквартирных домов без четкого графика строительства социальной инфраструктуры, - сообщили в краевой администрации.

"Обновленная правовая база обяжет, исходя из действующих нормативов, одновременно с жильем создавать необходимые школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные площадки и парковки, а также благоустраивать территории", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает "Интерфакс".

Теперь в соглашениях по каждому участку будет прописано место размещения социальных объектов, а также сроки их строительства и источник финансирования.

Жилье застройщик сможет начать возводить только после документального подтверждения всех данных по каждому соцобъекту, - говорится в сообщении.