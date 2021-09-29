Экс-министр обороны задержан после обыска в Армении

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян задержан силовиками, об этом пишет газета "Грапарак".

По ее данным, задержание было произведено после обыска в квартире у Тонояна.

Издание сообщает также, что скоро обвинение направит ходатайство о его аресте.

Газета указывает, что задержаны будут также другой бывший министр обороны, Сейран Оганян, и экс-глава Генерального штаба ВС Армении Юрий Хачатуров.

Напомним, несколько дней назад СНБ РА заявила об аресте бывшего начальника управления военной авиации, его обвиняют в мошенничестве: следствие считает, что он, с помощью фальшивых документов, принял на вооружение устаревшие и "забракованные" еще в 2011 году ракеты, на которые было потрачено из бюджета около $4,6 млн. По некоторым данным, ракеты были взяты на вооружение в конце 2018 года при Тонояне.