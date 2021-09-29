Правоохранители проверят соблюдение закона сотрудниками Нацпарка Сочи

Сотрудники Сочинского национального парка подозреваются в должностных преступлениях, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

"Правоохранительные органы уже подозревают некоторых сотрудников парка в злоупотреблении должностными полномочиями", - сообщает официальный телеграм-канал ведомства, передает "Интерфакс".

"Хаотичная застройка, создание объектов подчас без правоустанавливающих документов, изменение границ особо охраняемых природных территорий - это то, что мы сейчас имеем. Пришло время навести порядок", - еще в середине лета заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, напомнили в министерстве, добавив, что межевание земель в Сочинском нацпарке проходило с нарушениями.

В связи с этим ведомство обратилось в Генпрокуратуру РФ, - уточнили в пресс-службе Минприроды.