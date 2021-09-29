Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи (Краснодарский край). Об этом сообщает Анадолу.

Уточняется, что встреча длилась 2 часа 45 минут. Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме.

После их окончания на крыльце резиденции "Бочаров ручей" Путин рассказал Эрдогану о том, почему он ушел на самоизоляцию: оказалось, он проработал целый день с заболевшим адъютантом, но в итоге благодаря высокому титру антител не заразился коронавирусом. Российский лидер пояснил, что все это произошло из-за слишком поздней ревакцинации.

В заключение президент РФ поблагодарил турецкого коллегу за визит, назвав его очень полезным и содержательным. "Всего хорошего, будем в контакте", - попрощался он.

Перед началом мероприятия главы государств обратились друг к другу с приветственными словами.

Переговоры были первой за 1,5 года пандемии очной встречей Путина и Эрдогана.