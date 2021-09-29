Гахария: "Грузинская мечта" распадется после выборов

Бывший премьер-министр Грузии и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что после ближайших выборов правящая партия "Грузинская мечта" распадется.

"Я уверен, что "Мечта" в такой форме уже не сохранится, эти выборы пройдут, и "Мечта" также распадется, и потом посмотрим ...", - заявил Гахария.

При этом он исключил сотрудничество с партией "Единое национальное движение". "Я отвечал на этот вопрос несколько раз. Для нас неприемлемы радикализм и насилие", - сказал лидер партии "За Грузию".

Он уточнил, что сотрудничество с ЕНД невозможно, поскольку "националы" являются "красной линией" для его партии.

Напомним, 2 октября в Грузии состоится выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.