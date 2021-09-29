Соблюдение ПДД на дорогах Ставрополья будут отслеживать беспилотники

Соблюдение правил дорожного движения на дорогах Ставрополья снова начнут фиксировать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

"Госавтоинспекция Ставропольского края и Росгвардия возобновляют практику применения БПЛА для контроля за соблюдением правил дорожного движения на дорогах края", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Фиксация нарушений с помощью беспилотников будет проводится на потенциально аварийных участках автодорог: с воздуха пока возможно зафиксировать только выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки.

"Однако, согласно анализу аварийности, такой грубый вид нарушения зачастую приводит к ДТП с тяжелейшими последствиями и даже летальным исходом", - отмечено в пресс-релизе.

На тех участках дорог, на которых будет вестись съемка с БПЛА, будут дежурить сотрудники ДПС, которые по радиосвязи получат информацию о нарушителе, остановят его и составят административные материалы, - говорится в сообщении.