Мишустин поведал о новом нацплане по развитию конкуренции

Национальный план развития конкуренции на ближайшие 5 лет учитывает изменения, вызванные пандемией коронавируса COVID-19. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что пандемия привела к появлению новых вызовов и сказалась на многих экономических процессах. "Усилился интерес наших граждан и бизнеса к цифровизации и электронной коммерции. Эти и другие изменения были учтены при подготовке нового национального плана развития конкуренции, который рассчитан на ближайшие пять лет. В начале сентября он был утвержден", - поведал глава кабмина.

По словам Мишустина, предыдущий план, действие которого завершилось в 2020 году, помог вдвое уменьшить число нарушений антимонопольного законодательства органами власти, увеличить закупки у малого и среднего бизнеса в рамках госзаказа, а также создать конкуренцию почти во всех отраслях экономики.