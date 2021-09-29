СМИ сообщают об обысках у бывшей военной верхушки в Армении

Обыск проходит в квартире экс-министра обороны Армении Давида Тонояна, такое сообщение опубликовала сегодня газета "Грапарак".

По информации издания, после следственного мероприятия бывшему главе ведомства могут предъявить обвинение и задержать его.

В то же время проводятся обыски в квартирах бывшего начальника авиации Аветика Мурадяна и замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна, которого также вызвали в Службу нацбезопасности.

Газета располагает сведениями, что "следующими" будут еще один бывший министр - Сейран Оганян, и экс-глава Генштаба Юрий Хачатуров.