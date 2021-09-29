СМИ сообщают об обысках у бывшей военной верхушки в Армении
Обыск проходит в квартире экс-министра обороны Армении Давида Тонояна, такое сообщение опубликовала сегодня газета "Грапарак".
По информации издания, после следственного мероприятия бывшему главе ведомства могут предъявить обвинение и задержать его.
В то же время проводятся обыски в квартирах бывшего начальника авиации Аветика Мурадяна и замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна, которого также вызвали в Службу нацбезопасности.
Газета располагает сведениями, что "следующими" будут еще один бывший министр - Сейран Оганян, и экс-глава Генштаба Юрий Хачатуров.
Вестник Кавказа
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