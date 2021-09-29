ЦИК распределил мандаты по итогам выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России сегодня на заседании зарегистрировала в депутаты Госдумы нового созыва 153 победителя по партийным спискам и распределила мандаты тех, отказался от кресла в парламенте.

Как следует из постановления ЦИК, от "Единой России" зарегистрированы 60 депутатов, от КПРФ - 45, от "Справедливой России - За правду" - 19, от ЛДПР - 18, от "Новых людей" - 11.

Что касается "отказников", то вакантный мандат передается идущему за ним по списку кандидату в соответствующей региональной группе, если речь идет об общефедеральной части списка, то партия может предложить зарегистрированного кандидата из другой региональной группы.

У "Единой России" мандаты не стали брать 66 человек, в том числе в общефедеральной части списка главы МИД РФ Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач коронавирсной больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет ТАСС.

Отказались от мандатов и все главы регионов, возглавлявшие соответствующие региональные группы в партийном списке, среди них мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Не станут депутатами и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, генди0ректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ряд других представителей партии.

Не пойдут в Госдуму и три представителя КПРФ: это мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и зампредседателя Мособлдумы Константин Черемисов.

Избранный депутат ГД от ЛДПР Кирилл Правдин передает мандат Борису Пайкину, ранее его кандидатура была предложена либерал-демократами на пост вице-спикера.

Решение отказаться от мандатов приняли и депутаты от "Новых людей" Сергей Кузнецов и Денис Шитов.