В Кикунинский консервный завод в Дагестане вдохнут новую жизнь

Власти Дагестана при поддержке АО "Росагролизинг" возобновят производство на Кикунинском консервном заводе в Гергебильском районе.

"Мы сегодня договорились, что на территории Дагестана необходимо развивать переработку всевозможных продуктов, которые производятся в сельском хозяйстве. Я надеюсь, что в рамках заключенного соглашения мы сможем возобновить производство на Кикунинском заводе, что очень важно не только в сфере сельхозпроизводства, но и в социальной", - сообщил в ходе подписания соглашения с руководством госкомпании врио главы Дагестана Сергей Меликов, передает "Это Кавказ".

Раньше продукция дагестанского предприятия была одним из "брендов" республики, и возобновление работы завода будет способствовать дальнейшему развитию АПК, - добавил Меликов.

Напомним, сейчас завод, мощности которого позволяют производить до 2,5 млн условных банок фруктовых консервов в месяц, фактически находится в стадии банкротства.