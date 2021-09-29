Коков самоизолировался

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ушел на самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В среду, 29 сентября, Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, который провел в Нальчике совещание по вопросам реализации в регионе нацпроектов.

"Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании в режиме ВКС (видеоконференцсвязи - прим. ред.), пояснив, что у одного из сотрудников имеется подозрение на коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении.

Коков пояснил, что для сохранения здоровья окружающих посчитал необходимым уйти на самоизоляцию. При этом он заметил, что будет находиться на самоизоляции до тех пор, пока не станет известен диагноз данного сотрудника, передает РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Кабардино-Балкарии выявлены 31 802 случая заражения коронавирусом, справились с болезнью 30 063 жителей региона, умерли - 794.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 232 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 487 138 случаев заражения.