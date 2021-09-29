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Пистолеты, дубинки, ножи и наркотики нашли у десятков человек в Ереване

Пистолеты, дубинки, ножи и наркотики нашли у десятков человек в Ереване

Несколько десятков злоумышленников было подвергнуто приводу в результате усиленного дежурства накануне вечером в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба полиции.

Проверки проводились во всех административных округах и на дорогах, ведущих в столицу. По итогам было подвергнуто приводу 40 человек, в отношении двух человек запущено административное производство.

При осмотре и обысках были найдены пистолеты, ружья, дубинки, ножи, обнаружено девять случаев незаконного оборота наркотиков, передает Sputnik Армения.

В полиции напомнили, что такие рейды проводят регулярно.

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Вестник Кавказа

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