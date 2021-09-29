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Первый чайный поезд прибыл из Китая в Узбекистан

Первый чайный поезд прибыл из Китая в Узбекистан

Первый спецрейс для доставки чая с чаепроизводящей базы Хуаншань (Китай) прибыл в Ташкент, сообщает агентство Синьхуа.

Состав привез в столицу Узбекистана 570 т зеленого чая, выпущенного компанией Huangshan Best Organic Tea. За 10 дней поезд преодолел расстояние более 5,5 тыс км.

Гендиректор фабрики Чэн Фушоу подчеркнул, что новый сухопутный логистический коридор послужит достойной альтернативой на фоне резкого подорожания морских грузоперевозок.

Следующая партия из 15 стандартных контейнеров с зеленым чаем прибудет в Узбекистан в ближайшее время, отметил гендиректор.

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Вестник Кавказа

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