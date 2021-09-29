Армения теряет последний "бонус" революции?

Одним из главных достижений, декларируемых правительством Никола Пашиняна, стало улучшение рейтингов Армении в отчетах международных правозащитных организаций как "страны победившей демократии". Это обстоятельство смакуется официальным Ереваном на различных площадках, в первую очередь западных, и служит инструментом демонстрации прогресса, которого добилась страна при новой власти.

Международный климат для презентации "армянского прогресса на пути демократии" также до сих пор был благоприятным. Не секрет, что любые революции на постсоветском пространстве, особенно, если их локомотивом становятся связанные с западными фондами политические активисты, на Западе горячо приветствуются. В этом смысле, не стала исключением и революция 2018 года в Армении. Да, в силу тотальной зависимости Армении от России смена власти в закавказской республике не была "цветной революцией" в привычном ее понимании – то есть, с последующим разрывом отношений с Москвой и резкой сменой внешнеполитического вектора. В Армении отработанный западный сценарий столкнулся с объективными геополитическими лимитами, да и Москва, наученная неприятным опытом в Грузии, в Армении сыграла тоньше. На более глубоком уровне процесс "вестернизации" Армении, однако, продолжился: многочисленные активисты, вышедшие из-под крыла Фонда Сороса, вросли в структуру нового правительства, составив его костяк. И даже после прошлогодней войны в Карабахе и переизбрания Никола Пашиняна в мае 2021 года соросовская команда осталась на ключевых государственных позициях.

До сих пор международные НПО благоволили Еревану. Не беремся утверждать, что со времени революции 2018 года они подделывали рейтинги Армении в угоду политической конъюнктуре (хотя после нашумевшей истории с рейтингами Всемирного Банка поверить в это не так уж и сложно). Однако то, что до сих пор несколько организаций не были строги к правительству Пашиняна, сомнений не вызывает. В конце концов, страна, в которой один экс-президент под следствием, близкие члены семьи другого – арестованы, а избранные депутаты парламента от оппозиции пребывают на нарах, по умолчанию не может считаться демократической.

Судя по некоторым тенденциям последних недель, правительство Никола Пашиняна рискует в скором времени потерять и свой "демократический бонус" от Запада.

Жесткие методы, к которым армянские власти прибегают в борьбе с оппозиционными силами, да и просто критиками власти, сегодня уже не находят былого понимания у западных партнеров. То, на что закрывали глаза сразу после революции (массовое преследование представителей бывших властей) или же во время прошлогодней войны (жесточайшая цензура СМИ, введенная на законодательном уровне), на Западе уже не воспринимается как "шалости неопытных властей". А ведь еще в начале 2019 года революционные власти довели до смерти в тюрьме заместителя председателя партии "Армянские Орлы. Единая Армения". Он, напомним, скончался после 44 дней голодовки, объявленное им в знак протеста против незаконного задержания.

Разгоны акций и пикетов против действий властей, аресты глав оппозиционных сил в регионах, не поддержавших Пашиняна на выборах – избирательное правосудие и месть за неверный политический выбор сегодня мало кого удивляют в Армении. Добрались уже до комментариев пользователей в соцсетях. Так, на днях полиция РА возбудила уголовное дело против автора оскорбительной записи против Пашиняна в социальных сетях. Предполагаемый "преступник" нарушил статью 137.1 Уголовного кодекса Армении: "Тяжкое оскорбление лица в связи с его общественной деятельностью". Причем дело было возбуждено "без жалобы предполагаемой пострадавшей стороны". Полиция предпринимает шаги для установления личности автора комментария. То есть, рьяная полиция следит за комментариями в соцсетях, и по своей инициативе (вероятнее, правда, по негласной указке сверху) начинает расследовать эти инциденты.

Удивительно, но организация Freedom House оперативно отреагировала на эту новость, выразив обеспокоенность "уголовным делом, возбужденным против пользователя Facebook, который в своем комментарии оскорбил премьер-министра Армении Пашиняна". Напомним, что согласно недавно принятым поправкам к Уголовному кодексу Армении, использование нецензурной лексики в общественных местах стало уголовно наказуемым деянием. Причем более суровое наказание предусмотрено для тех, кто направляет такие высказывания в адрес чиновников. Максимальный денежный штраф составляет около 6 тысяч долларов, а в иных обстоятельствах можно угодить в тюрьму до трех месяцев. Эти поправки были раскритикованы со стороны международных правозащитных организаций. Марк Берендт, директор программ по Европе и Евразии в Freedom House, заявил, что поправки "подавят свободу слова и поставят под угрозу финансовую жизнеспособность СМИ в стране".

Согласно последнему отчету Freedom House, в 2020 году Армения опустилась на четыре пункта в рейтинге свободы интернета. "Несмотря на реформаторскую позицию правительства, сохраняется обеспокоенность по поводу политического вмешательства в судебную систему и враждебной риторики в адрес СМИ со стороны государственных чиновников", - говорится в отчете.

Впрочем, критика Freedom House – не единственный тревожный звонок для Еревана с западного направления. Ранее госдеп США "проехался" по состоянию религиозных свобод в Армении, уделив особое внимание притеснениям и дискриминации езидов. Можно ли говорить о смене оценочных критериев Запада по ситуации в Армении, однозначно судить по нескольким сигналам сложно. Однако, зная характер зарубежных "радетелей демократии", ужесточившуюся позицию по ситуации с правами человека в Армении можно интерпретировать и как политический месседж: в поствоенных процессах на Кавказе команда Пашиняна не должна забывать об интересах тех, кто ее поддерживал на протяжении долгих лет.