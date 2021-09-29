Пенсионеру вынесли приговор за хранение частей оружия в Крыму

Феодосийский городской суд вынес приговор 66-летнему мужчине за незаконное хранение основных частей пулемета времен Великой Отечественной войны, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

"Суд пришел к выводу: исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания без изоляции от общества и ограничил феодосийца в свободе на четырехмесячный срок", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Как следует из материалов дела, пенсионер давно обнаружил затвор пистолета-пулемета конструкции Шпагина образца 1941 года и затвор ручного пулемета калибра 7,62 мм в земле в лесу. Свои находки он принес домой, где держал не меньше десяти лет.

Запрещенные вещи нашли у него сотрудники УФСБ по Крыму в январе, было открыто уголовное дело.

Мужчина согласился с обвинением и раскаялся, его действия были квалифицированы по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия).

На время отбывания наказания пенсионер не сможет без согласия специализированного госоргана выезжать за пределы Феодосии и менять место жительства, ему также требуется ежемесячно приходить и отмечаться.