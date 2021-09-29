Турция продлила правила въезда в страну до особых распоряжений

Власти Турции, продлили антикоронавирусные требования к въезжающим в страну, которые действовали до 30 сентября 2021 года, - сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Tez Tour.

"Турция сохраняет текущие условия въезда до особых распоряжений", - говорится в сообщении "Вестника АТОР", передает ТАСС.

Сейчас для посещения Турции туристам потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, не нужна она вакцинированным "Спутником V" не менее чем за 14 дней до отправления или переболевшим в течение последних шести месяцев, - в напомнили в ассоциации.