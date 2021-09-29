Гузеева подтвердила заражение коронавирусом

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заразилась коронавируса COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь", - написала заслуженная артистка РФ.

Напомним, ранее на этой неделе СМИ сообщили, что у Ларисы Гузеевой диагностировали коронавирус. Предположительно, она проходит лечение в больнице №40 в Коммунарке. Дочь актрисы написала у себя в Instagram, что с ее мамой все в порядке.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 487 138 случаев заражения COVID-19, справились с болезнью 6 653 941 житель страны, умерли - 206 388.