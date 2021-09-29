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Из-за резкого похолодания в дома жителей Ставрополья дали тепло

Из-за резкого похолодания в дома жителей Ставрополья дали тепло

В Ставропольском крае практически на месяц раньше стартовал отопительный сезон – его спровоцировало резкое устойчивое похолодание, - сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Уже начата подача тепла в социальные учреждения региона. Аналогичное решение принято в ряде муниципалитетов в отношении многоквартирных домов - с сегодняшнего дня в них начинают включать отопление по заявкам жителей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, в прежние годы отопительный сезон в крае начинался ближе к середине октября: так, в минувшем году тепло в дома дали 21 октября.

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