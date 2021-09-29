Проверки масочного режима усилили в транспорте в Москве

В общественном транспорте Москвы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудников службы безопасности метрополитена", - цитирует его РИА Новости.

Чиновник уточнил, что свыше 1,8 тыс работников оповещают пассажиров и проверяют меры безопасности на наземном и железнодорожном транспорте, на входах, перронах, в вагонах поездов метро, причем на абсолютно всех станциях, и на вокзалах.

Султанов добавил, что с начала месяца контролеры выявили свыше 35 тыс нарушений масочного режима.