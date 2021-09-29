За нарушения санэпидобстановки поплатились три ресторана и 15 автомоек Махачкалы

Дагестанские судебные приставы-исполнители по решению судов приостановили в Махачкале работу 18 объектов трех ресторанов и 15 автомоек, - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Приставы закрыли три ресторана за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение об этом принял Советский районный суд Махачкалы по искам управления Роспотребнадзора по Дагестану. 15 автомоек закрыли за аналогичное нарушение по решению Ленинского районного суда Махачкалы. В суд с такими исками обратилась прокуратура Дагестана, - передает "АиФ-Дагестан".

Всех владельцев объектов предупредили об уголовной ответственности в случае неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта.