ОПЕК: нефть будет источником энергии номер один в мире до 2045 года

Признавая неизбежное развитие альтернативных источников энергии и технологий, ОПЕК заявила, что нефть будет ведущим источником энергии на протяжении десятилетий. Заявление было сделано, когда цены на нефть достигли трехлетних максимумов, передает Associated Press News.

В своем ежегодном обзоре World Oil Outlook ОПЕК признала, что рост числа электромобилей на дорогах и стремление к развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии откроют эру падения спроса на нефть в богатых странах, однако потребности в энергии растущих экономик в других частях мира означают, что нефть будет источником энергии номер один в мире до 2045 года.

Долгосрочный отчет ОПЕК был опубликован в то время, когда мировая экономика пытается оправиться от самых серьезных потрясений, вызванных глобальной пандемией, нарушением цикла поставок и ограничением на транспортировку практически всех товаров, включая нефть. Во вторник цена на нефть сорта Brent достигла отметки $80 за баррель, в то время как нефть WTI не сильно отстала - оба сорта достигли трехлетних максимумов. Ураган Ида обрушился на критически важный порт, который служит основным центром поддержки глубоководной морской нефтегазовой отрасли в Мексиканском заливе в США, что ухудшило ситуацию с поставками, по крайней мере, временно.

По данным Lundberg Survey, средняя цена на бензин в США за выходные снова выросла и теперь стоит на $1 за галлон больше, чем в прошлом году.

Столкнувшись с резким сокращением добычи в 2020 году в разгар пандемии, ОПЕК медленно увеличивала добычу. "Из отчета этого года становится ясно, что спрос на энергоносители и нефть значительно вырос в 2021 году после сильного падения в 2020 году, и в долгосрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение, - утверждает ОПЕК. - Ожидается, что глобальный спрос на первичную энергию вырастет на 28% в период с 2020 по 2045 год по всем основным энергоносителям, что обусловлено ожидаемым удвоением размеров мировой экономики и увеличением мирового населения примерно на 1,7 миллиардов человек к 2045 году".

По мнению аналитиков картеля, уголь будет использоваться реже, зато спрос на другие источники энергии будет увеличиваться. При этом будет увеличиваться доля возобновляемых источников энергии, ядерной энергии и природного газа.

В 340-страничном отчете описано будущее снижения спроса на нефть в более богатых странах, которые входят в Организацию экономического развития и сотрудничества, по мере того, как усилия по борьбе с изменением климата распространяются на использование возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в автомобилях, самолетах и кораблях. Прогнозируется, что мировой парк автомобилей вырастет на 1,1 млрд до 2,6 млрд к концу 2045 года, и что 500 млн из них будут электрическими (20% всех транспортных средств).

Но рост населения и рост среднего класса в остальном мире, включая Китай и Индию, будут означать рост спроса на нефть в период с 2020 по 2045 год, хотя большая часть этого увеличения произойдет в более ранней части этого периода.

К 2045 году нефть будет удовлетворять 28,1% мирового спроса на энергию по сравнению с 30% в 2020 году, но опережать природный газ (24,4%) и уголь (17,4%). Остальную долю займут гидроэлектрические, ядерные источники энергии и источники энергии биомассы, а также другие возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце.

Основной причиной сокращения энергопотребления в более развитом мире становится сокращение и старение населения, которые ведут к замедлению экономического роста.

В отчете отмечается, что растущее осознание необходимости ускорения действий по решению проблемы изменения климата привело к новым амбициозным политическим намерениям по достижению нулевых выбросов к 2050 году. Европейский союз, США, Япония, Великобритания, Канада и Бразилия предложили дорожные карты для достижения поставленных целей.

В сентябре президент США Джо Байден подписал распоряжение, согласно которому перед страной ставится цель - к 2030 году на автомобили с нулевым уровнем выбросов должна приходиться половина всех автомобилей, проданных в США.

Однако ОПЕК озвучила "значительные сомнения относительно того, будут ли выполнены все эти амбициозные обязательства по смягчению последствий изменения климата в предложенные сроки".

В Великобритании с 31 октября по 12 ноября состоится 26-я конференция ООН по изменению климата. В Глазго, Шотландия, национальные лидеры обсудят способы сокращения выбросов парниковых газов и ограничение роста глобальных температур.