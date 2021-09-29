Под колесами поезда Новгород – Адлер в Сочи погиб мужчина

Сегодня днем на перегоне Сочи – Адлер под колесами поезда, следовавшего из Нижнего Новгорода, погиб мужчина, - сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России.

"ЧП произошло в 10:45 мск. Машинист пассажирского поезда Нижний Новгород - Адлер применил экстренное торможение во избежание наезда на человека, однако мужчина был смертельно травмирован", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа сочинского линейного управления МВД России на транспорте, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.