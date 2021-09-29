На Кубани будут штрафовать за несанкционированные пункты проката

Депутаты Заксобрания Кубани сегодня приняли в первом чтении изменения в краевой закон об административных правонарушениях, предполагающие штрафы за несанкционированное размещение пунктов проката самокатов и велосипедов.

"Большую актуальность сейчас приобрела проблема хаотичного несанкционированного размещения пунктов проката велосипедов, самокатов, роликов и другого спортивного инвентаря. Законопроект предполагает законодательно закрепить административную ответственность в отношении лиц, допускающих нарушение порядка и условий размещения пунктов проката", - сообщил на сессии руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, передает "Интерфакс".

Порядок размещения таких объектов установлен постановлением главы администрации края от 2015 года, но ответственность за его нарушение не предусмотрена.

Законопроект предусматривает штрафы для физических лиц - 4 тыс рублей; для должностных лиц (ИП) - 10 тыс рублей; для юридических лиц - 30 тыс рублей.

Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, такие изменения – реакция на жалобы от жителей на стихийное размещение пунктов проката велосипедов и мобильного электротранспорта.