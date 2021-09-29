Жителям Москвы пообещали комфортную погоду на выходные

В ближайшие выходные в Москве ожидается до 13 градусов тепла. Об этом сообщили в Московском метеобюро.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу воздух в столице прогреется до плюс 10-12 градусов, в Московской области - до плюс 9-14 градусов. Днем 2 и 3 октября температура в Москве и области составит плюс 12-13 градусов. При этом ночью в столице ожидается до плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - плюс 2-7 градусов.

"В субботу и воскресенье северо-западный ветер сменится юго-западными потоками, поэтому будет чуть теплее, чем пятничный день", - пояснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что погода в выходные будет хорошая, без осадков. "Атмосферное давление высокое, при переменной облачности осадков не ожидается", - цитирует метеоролога РИА Новости.