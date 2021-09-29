Граждане Турции высказали максимальное доверие экономике страны

Индекс экономического доверия в Турции в сентябре текущего 2021 года вырос на 1,6% - - до 102,4 в месячном исчислении, - сообщили сегодня в Институте статистики Турции.

Согласно данным института, это самый высокий показатель за последний 41 месяц - выше он был лишь в апреле 2018 года – 103, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Повышение показателей обусловлено ростом индексов доверия потребителей реального сектора, сферы услуг и розничной торговли. Так, в реальном секторе он вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем- до 113,3, в секторе услуг - на 1,5%, до 117,8, индекс доверия в розничной торговле - на 4,8%, до 115,6.

При этом индекс доверия в строительном секторе снизился на 0,7% - до 91,8, - говорится в сообщении.