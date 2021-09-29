Путин и Эрдоган встречаются в Сочи

В Сочи стартовали первые после долгого перерыва, связанного с пандемией, очные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

Встреча началась в 14.20 мск. Она протекает в закрытом для прессы режиме.

Во вступительном слове Владимир Путин отметил, что не встречался очно с турецким коллегой на протяжении полутора лет, но тем не менее они находились в постоянном контакте.

Российский президент указал, что отношения с Турцией развиваются позитивно. В прошлом году, напомнил он, провал в товарообороте составил 20 с лишним процентов, а в этом году рост составил свыше 55%, что означает не просто компенсацию потерь за пандемийный год, но и рост сверх этого на более чем 30%.

"Переговоры идут иногда не просто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин отметил продолжение роста инвестиций с обеих сторон: по его словам, объем накопленных турецких инвестиций в российскую экономику составляет 1,5 млрд, а российских накопленных инвестиций в экономику Турции - 6,5 млрд.

Российский лидер констатировал, что реализация крупных проектов идет по плану, на полную мощность работает газопровод "Турецкий поток", поставляющий газ и в Турцию, и транзитом в южноевропейские страны, поблагодарил Эрдогана за неизменную последовательную позицию по строительству газопровода, отвечающего интересам Турции и России.

"Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные, турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", - заявил Путин.

Глава государства уточнил, что по плану идет работа по строительству АЭС "Аккую".

"На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно: имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии", - сказал он.

"Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Серьезные гарантии стабильности и согласование позиций сторон по дальнейшим шагам направлено на примирение", - обратил внимание Владимир Путин.

Глава государств добавил, что "вопросов очень много", по телефону все обсудить невозможно. Он признался, что очень рад видеть турецкого коллегу в России.

Президент Турции также заявил, что рад встрече лицом к лицу, и выразил благодарность от имени народа и страны за помощь в тушении природных пожаров. Он напомнил, что во время борьбы с огнем погибли российские и турецкие сотрудники экстренных служб, и еще раз выразил соболезнования.

"Да, друг познается как раз таки в беде, как говорится", - подчеркнул Эрдоган.

Он обратил внимание, что заметно развитие отношений между Россией и Турцией - и политических, и экономических, и торговых, и в оборонной промышленности, и, несмотря на незначительный спад товарооборота, движение идет в позитивном русле.

"Верю, что мы продолжим развивать наши отношения в этом плане и достигнем хороших целей", - указал президент.

Отдельную благодарность Эрдоган выразил в связи со сферой туризма, где Россия также оказала поддержку Турции, он поблагодарил россиян за то, что они предпочли отдых в Турции.

Глава государства рассказал, что посетил место строительства АЭС "Аккую", подчеркнул, что оно идет по плану, оно завершится в согласованные сроки, так что первый блок можно будет открыть в следующем году. Президент отметил масштабность проекта: на стройке работает 10 тыс граждан Турции, получивших необходимые образование и навыки в России, и 3 тыс россиян, указал, что отношения России и Турции в результате еще больше укрепляются.

Турецкий лидер сообщил и о совместных с Россией шагах в военной оборонной промышленности, заявив, что эта тема также будет обсуждаться сегодня.

Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи сегодня днем. В поездке его сопровождают глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.