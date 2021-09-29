В Ногайском районе Дагестана откроется первый биосферный парк

В Дагестане может быть создан первый в республике биосферный парк, который раскинется в районе села Ленинаул Ногайского района, - говорится в "Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан" до 2030 года.

"Предложена комплексная программа экологической реабилитации и восстановления биосистемы Ногайского района… В рамках программы планируется первый Дагестане биосферный парк на площади более 10 тыс га, с исследовательским центром и питомником растений, которые позволят масштабировать проект", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минэкономразвития Дагестана.

На площади в 100 га на этой природной территории предусмотрено создание рекреационного комплекса "Золотой город", что позволит развивать спортивно-оздоровительный, экологический и аграрный туризм. В состав комплекса войдут "Ногайская деревня" с музеем, экофермой, конезаводом с беговой дорожкой, садами и средствами размещения для туристов, туристско-развлекательный комплекс с аквапарком, спортивно-оздоровительный комплекс, автокемпинг и солнечная электростанция, передает "Это Кавказ".

Планируется, что проект будет реализован в 2022−2024 годах на принципах государственно-частного партнерства.

