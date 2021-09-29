Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где сегодня состоится его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Анадолу.

Самолет с Эрдоганом сел в международном аэропорту Сочи в 12.15 мск.

Во встрече турецкого лидера участвовали замгубернатора Кубани Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Турции в РФ Мехмет Самсар, генконсул Турции в Новороссийске Фырат Баяр и другие.

Президента Турции в поездке сопровождают глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и его пресс-секретарь Ибрагим Калын.