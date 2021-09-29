Осетинские коммунальщики задолжали энергетикам уже три миллиарда

Предприятия ЖКХ Северной Осетии на 1 сентября задолжали ПАО "Россети Северный Кавказ" более 3 млрд рублей, увеличив свой долг с начала года на 348 млн рублей, - сообщает пресс-служба компании.

Главными неплательщиками у энергетиков числятся ОАО "Владикавказские тепловые сети" с долгом почти 1,1 млрд рублей, МУП "Владикавказские водопроводные сети", задолжавшие 727,9 млн рублей, МУП "Коммунальщик", чей долг составляет порядка 112,9 млн рублей, МУП ВКХ Правобережного района с задолженностью в 85,5 млн рублей, МУП "Владсток" - 41,4 млн рублей и МУП "Ардонские инженерные сети", недоплативший за электроэнергию 33,4 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Большинство структур ЖКХ относятся к категории социально значимых, из-за чего их нельзя отключить от электроснабжения за долги.

Энергетики взыскивают задолженность в судебном порядке и ведут активную работу в рамках исполнительных производств, - говорится в сообщении.