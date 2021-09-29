Песков: встреча с Эрдоганом означает выход Путина с самоизоляции

Президент России Владимир Путин, у которого сегодня пройдет личная встреча в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, таким образом выходит с самоизоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности", - цитирует его РИА Новости.

Песков подтвердил, что де-факто российский лидер выходит с самоизоляции.

Пресс-секретарь заверил, что Владимир Путин будет должным образом защищен от коронавируса на мероприятии.

Напомним, президент сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев ковида в своем окружении 14 сентября.