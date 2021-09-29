Теплоход из Египта доставил в Ростов партию контрабанды

Таможенники Речного порта Ростова вместе с пограничниками ФСБ обнаружили на теплоходе, прибывшем в донскую столицу из Египта, крупную партию незадекларированной табачной и алкогольной продукции, - сообщает сайт Южного таможенного управления.

Судно из порта Александрия прибыло в морской пункт пропуска Ростова для совершения таможенных операций. Во время осмотра теплохода таможенники нашли в каюте капитана 5800 сигарет и 114 л алкоголя. 56-летний россиянин продукцию не декларировал, а приобрел товары в Турции в личных целях, - передает "АиФ-Ростов".

В отношении капитана возбуждено два дела об административных правонарушениях по статьям "Несоблюдение запретов на ввоз товаров" и "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию".

Все найденное у капитана изъято.