Песков: в России пока не планируется вводить ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России требует внимания, однако об ограничения на федеральном уровне пока речи нет идет, сообщил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом", - подтвердил Песков.

В среду в России выявили 22 430 случаев коронавируса, умерли за сутки 857 человек - максимум с начала пандемии. По словам Пескова, власти видят "очень печальные антирекорды в плане смертности". "Конечно же, это требует нашего внимания", - заявил он.

Представитель Кремля отметил, что пока вводить ограничения на федеральном уровне из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в России не планируется.