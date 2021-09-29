"ЛУКОЙЛ" присоединяется к азербайджанскому геологоразведочному проекту на Каспии

ПАО "ЛУКОЙЛ" накануне подписало соглашение о приобретении у bp доли участия 25% в геологоразведочном проекте SWAP, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря. Такое сообщение опубликовано на сайте российской компании.

Сделка будет закрыта после того, как ее одобрит правительство Азербайджана, ожидается, что это произойдет до конца года.

В результате bp останется оператором проекта: у нее будет 25%-ая доля. Остальные 50% принадлежат азербайджанской госнефтекомпании SOCAR.

"Вхождение в совместный с bp и SOCAR проект отвечает национальным интересам России и Азербайджана по развитию международного сотрудничества в сфере энергетики. Уверен, что накопленный научно-технический потенциал партнеров-участников даст дополнительный импульс освоению потенциально перспективного участка на мелководье Абшеронского архипелага", - заявил президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс приветствовал появление ЛУКОЙЛ в качестве нового партнера в SWAP, отметив, что таким образом получили продолжение плодотворные отношения компаний по проекту Шах-Дениз. "Мы надеемся на тесное сотрудничество с ЛУКОЙЛом и SOCAR по программе геологоразведочных работ, которая в случае успеха принесет пользу и Азербайджану, и нашему партнерству", - пояснил он.

Проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) находится на мелководье к югу от Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспия. СРП (соглашение о разделе продукции) по нему было подписано между bp и SOCAR в декабре 2014 года.

В 2016 году по итогам программы сейсморазведки 3D были выделены три перспективных участка - Северный Хали, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг, глубина моря там не превышает 40 м.

В прошлом месяце стартовало строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Хали.