Заповедник в Казахстане уменьшат ради новой трассы

Строительство трассы Алматы - Нур-Султан потребует уменьшения территории Жусандалинской государственной природной заповедной зоны республиканского значения.

"В соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях" правительство Казахстана постановляет уменьшить территорию Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения на 176,15 гектара в пределах Жамбылской и Алматинской области", - говорится в приказе, опубликованном на портале "Открытые НПА".

В пояснительной записке отмечается, что на территории заповедника начнется добыча полезных ископаемых (грунта, щебня, песка) для реконструкции участков дорог Балхаш - Бурылбайтал и Курты - Бурылбайтал (трасса Алматы – Нур-Султан). Карьеры разместят в 100-400 метрах от дороги.

Земли вернут в состав заповедника после реконструкции трассы.