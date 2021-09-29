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Турецкие военные нейтрализовали на юго-востоке страны двух террористов

Турецкие военные нейтрализовали на юго-востоке страны двух террористов

Сотрудники спецназа жандармерии Турции нейтрализовали на юго-востоке страны двух террористов. Об этом сообщили в МВД Турции.

В ведомстве отметили, что боевики были нейтрализованы в провинции Ширнак в рамках тринадцатого этапа антитеррористической операции Eren.

Операция проводилась при поддержке при поддержке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ВВС Турции, передает агентство Anadolu.

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Вестник Кавказа

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